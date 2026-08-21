Virtuix A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Virtuix A hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.22 USD gegenüber -0.070 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Virtuix A 0.8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25.24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.0 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch