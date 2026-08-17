Virnetx: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Virnetx hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.20 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch