Viridien (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Viridien (spons ADRs) hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Viridien (spons ADRs) ein Ergebnis je Aktie von 5.68 USD vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11.22 Prozent zurück. Hier wurden 235.4 Millionen USD gegenüber 265.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch