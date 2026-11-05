Viridien präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Viridien gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1.27 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Viridien ein EPS von 4.89 EUR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10.13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 227.9 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 204.8 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.ch