Viridian Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Viridian Therapeutics hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.81 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 25.8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 63.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Viridian Therapeutics 70.6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch