Virgin Group Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Virgin Group Acquisition A lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Virgin Group Acquisition A ein EPS von -0.080 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 36.8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 15.80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch