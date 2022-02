Virgin Galactic überzeugt trotz roter Zahlen: Virgin Galactic-Aktie schiesst hoch

Im vierten Quartal 2021 verbuchte Virgin Galactic einen Verlust in Höhe von 0,31 US-Dollar je Aktie. Das war weniger als im Vorjahr, als ein Minus von 0,44 US-Dollar je Aktie in den Büchern stand. Analysten hatten im Vorfeld ein Ergebnis je Aktie in Höhe von -0,345 US-Dollar prognostiziert.

Der Umsatz des von Milliardär Richard Branson gegründeten Unternehmens belief sich im abgelaufenen Quartal auf 141.000 US-Dollar nach 0 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten damit gerechnet, dass das Unternehmen nur niedrige Umsätze erzielt hat.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2021 betrug der Verlust 1,43 US-Dollar je Aktie nach einem Minus von 2,94 US-Dollar/Aktie im Vorjahr. Analysten hatten ein Minus je Aktie in Höhe von 1,50 US-Dollar erwartet.

Umsatzseitig erwirtschaftete Virgin Galactic im abgelaufenen Fiskaljahr 3,29 US-Dollar. Experten hatten im Jahr 2021 mit einem Wert von 3,36 Millionen US-Dollar gerechnet gegenüber 240.000 US-Dollar im Vorjahr.

An der NYSE zeigen sich die Aktien von Virgin Galactic zeitweise 4,67 Prozent höher bei 8,19 US-Dollar. Im frühen Handel konnten sie zeitweise sogar Gewinne von rund 15 Prozent verbuchen, diese schmolzen aber im Verlauf wieder ab.

Redaktion finanzen.ch