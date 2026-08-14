Virgin Galactic stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Virgin Galactic hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Virgin Galactic vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 352.23 ARS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -844.310 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 188.8 Millionen ARS, gegenüber 466.4 Millionen ARS im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 59.52 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch