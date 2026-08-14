Virgin Galactic legte Quartalsergebnis vor

Virgin Galactic hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.50 USD. Im Vorjahresquartal waren -1.470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 0.1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 68.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0.4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch