Virgin Galactic Aktie 135999215 / US92766K4031
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15.05.2026 20:53:00
Virgin Galactic-Aktie dennoch schwächer: Verluste eingedämmt, Umsatzziel erreicht
Der Raumfahrtkonzern Virgin Galactic hat seine Zahlen für das erste Quartal präsentiert. So fiel die Bilanz aus.
Der Umsatz belief sich im Berichtsquartal auf 0,2 Millionen US-Dollar und lag damit unter dem Vorjahreswert von 0,5 Millionen US-Dollar. Analysten hatten zuvor Erlöse von 0,2 Millionen US-Dollar prognostiziert.
Die Virgin Galactic-Aktie zeigt sich an der NYSE zeitweise 2,95 Prozent tiefer bei 2,795 US-Dollar.
Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Martina Köhler, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch
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