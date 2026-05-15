Virgin Galactic-Aktie dennoch schwächer: Verluste eingedämmt, Umsatzziel erreicht

Im ersten Quartal hat Virgin Galactic erneut tiefrote Zahlen verbucht. Das Ergebnis je Aktie (EPS) lag bei -0,81 US-Dollar, nachdem im Vorjahreszeitraum ein Verlust von -2,380 US-Dollar angefallen war. Damit fiel das Minus niedriger aus als von Analysten erwartet, die im Schnitt mit -0,863 US-Dollar je Aktie gerechnet hatten.

Der Umsatz belief sich im Berichtsquartal auf 0,2 Millionen US-Dollar und lag damit unter dem Vorjahreswert von 0,5 Millionen US-Dollar. Analysten hatten zuvor Erlöse von 0,2 Millionen US-Dollar prognostiziert.

Die Virgin Galactic-Aktie zeigt sich an der NYSE zeitweise 2,95 Prozent tiefer bei 2,795 US-Dollar.

Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Martina Köhler, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch