Virgin Galactic Aktie 135999215 / US92766K4031
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30.03.2026 22:18:00
Virgin Galactic-Aktie dennoch in Grün: Raumfahrtkonzern schreibt weiter deutliche Verluste
Der Raumfahrtkonzern Virgin Galactic hat seine Zahlen für das vierte Geschäftsquartal präsentiert. So fiel die Bilanz aus.
Der Umsatz wurde für das Berichsquartal auf 0,31 Millionen US-Dollar beziffert und fiel damit im Vorjahresvergleich, als noch 0,4 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Hier hatten Experten 0,4 Millionen US-Dollar erwartet.
Im Gesamtjahr summierten sich die Verluste auf 5,44 US-Dollar (Vorjahr: -13,89 US-Dollar) und konnten somit reduziert werden. Analysten hatten hier -5,184 US-Dollar beim EPS erwartet. Zeitgleich sackte der Umsatz von 7,0 Millionen auf 1,54 Millionen US-Dollar ab (Analystenschätzungen: 1,9 Millionen US-Dollar).
Die Virgin Galactic-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE 1,39 Prozent höher bei 2,20 US-Dollar.
Evelyn Schmal, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch
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