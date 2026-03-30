Virgin Galactic-Aktie dennoch in Grün: Raumfahrtkonzern schreibt weiter deutliche Verluste

Im vierten Quartal hat Virgin Galactic abermals tiefrote Zahlen geschrieben. Das EPS lag bei -0,98 US-Dollar nach -2,530 US-Dollar vor Jahresfrist. Damit fiel der Verlust niedriger aus, als am Markt erwartet: Analysten hatten ein Minus von 1,035 US-Dollar prognostiziert.

Der Umsatz wurde für das Berichsquartal auf 0,31 Millionen US-Dollar beziffert und fiel damit im Vorjahresvergleich, als noch 0,4 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Hier hatten Experten 0,4 Millionen US-Dollar erwartet.

Im Gesamtjahr summierten sich die Verluste auf 5,44 US-Dollar (Vorjahr: -13,89 US-Dollar) und konnten somit reduziert werden. Analysten hatten hier -5,184 US-Dollar beim EPS erwartet. Zeitgleich sackte der Umsatz von 7,0 Millionen auf 1,54 Millionen US-Dollar ab (Analystenschätzungen: 1,9 Millionen US-Dollar).

Die Virgin Galactic-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE 1,39 Prozent höher bei 2,20 US-Dollar.

Evelyn Schmal, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch