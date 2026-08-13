Vireo Growth stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vireo Growth äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz wurde auf 289.8 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 66.6 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch