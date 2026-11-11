Vireo Growth: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Vireo Growth präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.68 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -1.140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Vireo Growth im vergangenen Quartal 355.2 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 181.39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vireo Growth 126.2 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch