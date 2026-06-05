Virco Manufacturing: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Virco Manufacturing hat sich am 03.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Virco Manufacturing 0.050 USD je Aktie generiert.

Virco Manufacturing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30.7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch