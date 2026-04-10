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10.04.2026 06:37:00
Virco Manufacturing stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Virco Manufacturing hat am 08.04.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Virco Manufacturing -0.350 USD je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Virco Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 26.2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8.04 Prozent verringert.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0.160 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1.32 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 25.01 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 199.65 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 266.24 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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