Virco Manufacturing Aktie 983570 / US9276511097
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08.04.2026 14:36:00
Virco Manufacturing Corp. Bottom Line Retreats In Full Year
(RTTNews) - Virco Manufacturing Corp. (VIRC) announced a profit for full year that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $2.57 million, or $0.16 per share. This compares with $21.64 million, or $1.32 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 25.0% to $199.65 million from $266.24 million last year.
Virco Manufacturing Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.57 Mln. vs. $21.64 Mln. last year. -EPS: $0.16 vs. $1.32 last year. -Revenue: $199.65 Mln vs. $266.24 Mln last year.
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