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07.09.2026 06:37:00
Virco Manufacturing: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Virco Manufacturing präsentierte in der am 04.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.
Virco Manufacturing hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.650 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5.02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 87.5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 92.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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