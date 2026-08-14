Virat Leasing: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Virat Leasing hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.02 INR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.020 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Umsatzseitig standen 2.0 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 4.78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Virat Leasing 2.1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch