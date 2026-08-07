Vir Biotechnology stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vir Biotechnology lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vir Biotechnology -0.800 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Vir Biotechnology mit einem Umsatz von insgesamt 239.0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 19647.93 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch