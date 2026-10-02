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02.10.2026 06:37:00
Vipul: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Vipul hat am 29.09.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Vipul hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.10 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2.530 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 509.2 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 478.1 Millionen INR in den Büchern standen.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0.600 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vipul ein EPS von -2.010 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 11.46 Prozent auf 992.82 Millionen INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 879.06 Millionen INR gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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