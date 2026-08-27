Vipshop: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Vipshop hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 1.30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vipshop 0.400 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.63 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.57 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch