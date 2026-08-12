Vippy Spinpro: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Vippy Spinpro veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 10.07 INR, nach 6.86 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 54.93 Prozent auf 1.10 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 711.7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch