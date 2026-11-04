Viper Energy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Viper Energy hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.72 USD, nach -0.520 USD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 66.92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 656.0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 393.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch