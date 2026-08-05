Viper Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Viper Energy hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.73 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Viper Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0.280 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 129.27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 287.0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 658.0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch