VIP Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

VIP Industries veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 3.77 INR gegenüber -0.920 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 5.78 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VIP Industries 5.61 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch