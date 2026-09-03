Vinzavod Asenovgrad AD legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vinzavod Asenovgrad AD hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.43 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.050 EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch