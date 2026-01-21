Vinyl Chemicals (India): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Vinyl Chemicals (India) lud am 20.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 2.47 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.74 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Vinyl Chemicals (India) im vergangenen Quartal 1.69 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15.77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vinyl Chemicals (India) 1.46 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch