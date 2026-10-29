Vineet Laboratories stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vineet Laboratories hat am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.73 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.790 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 103.9 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 39.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74.4 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch