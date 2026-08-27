Vineet Laboratories gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Vineet Laboratories liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vineet Laboratories die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.43 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vineet Laboratories ein EPS von -9.600 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 188.9 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 34.21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 140.8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1.00 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -18.400 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20.79 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 749.95 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 594.01 Millionen INR.

Redaktion finanzen.ch