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Rüstungs-IPO 20.03.2026 13:20:00

Vincorion-Aktie startet stark: Erstkurs liegt über dem Emissionspreis

Vincorion-Aktie startet stark: Erstkurs liegt über dem Emissionspreis

Der Rüstungszulieferer Vincorion startet am heutigen Freitag an der Frankfurter Börse. So performt die Aktie an ihrem ersten Handelstag.

Vincorion
19.28 EUR -0.12%
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• Vincorion nutzt günstiges Branchenumfeld für Börsengang
• Hauptaktionär Star Capital trennt sich von einem Teil seiner Aktien
• Erstkurs bei 19,30 Euro

Vincorion - der Kunstname setzt sich aus dem lateinischen Wort "vincere" (siegen) und dem Sternbild Orion zusammen - hat den Gang aufs Börsenparkett gewagt. Das Unternehmen gab 20'297'500 Aktien aus dem Bestand des Hauptaktionärs Star Capital aus. Dies umfasst ein Basisangebot von bis zu 17'650'000 Aktien sowie 2'647'500 Aktien im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption.

Der Angebotspreis wurde im Vorfeld auf 17,00 Euro festgelegt. Daraus ergibt sich ein Gesamtemissionsvolumen von 345 Millionen Euro. Das besondere bei diesem IPO: Alle Erlöse aus dem Verkauf von Aktien im Rahmen des Börsengangs fliessen dem britischen Finanzinvestor Star Capital zu, Vincorion selbst erhält kein neues Kapital.

Das Börsendebüt war erfolgreich: Der Erstkurs der Vincorion-Aktie wurde bei 19,30 Euro markiert und lag damit 13,53 Prozent über dem Angebotspreis von 17,00 Euro. Im weiteren Verlauf zeigt sich der Titel dann bei 19,13 Euro und damit um 0,87 Prozent tiefer.

Freundliches Umfeld für Rüstungsunternehmen

Der Zeitpunkt für den Börsengang des Herstellers von Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen ist gut gewählt, denn seit Beginn des Ukraine-Kriegs boomt die deutsche Rüstungsbranche. Durch ein beschlossenes Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro sowie einer teilweisen Entkoppelung der Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse hat der deutsche Staat nun deutlich mehr fiskalischen Spielraum, um die Bundeswehr nach Jahren vergleichsweiser geringer Investitionen wieder besser auszurüsten.

Da Russland nun als Bedrohung gesehen wird, erhöhen auch die anderen NATO-Staaten ihre Verteidigungsausgaben enorm. Zusammen mit weiteren geopolitischen Krisenherden - etwa im Nahen Osten - ergibt sich damit ein günstiges Umfeld für Rüstungsfirmen.

Auch Vincorion profitiert, denn die Komponenten des Unternehmens sind etwa im Patriot- sowie im Iris-T-System verbaut. Sowohl im Ukraine- als auch im Irakkrieg besteht ein grosser Bedarf an diesen Flugabwehrsystemen.

Bettina Schneider, Thomas Zoller, Julia Walter, Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tashatuvango / Shutterstock.com

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