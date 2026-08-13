Vinci Partners Investments: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Vinci Partners Investments hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.190 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30.17 Prozent auf 55.4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch