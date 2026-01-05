Vinci kündigt Aktienrückkauf über 600 Millionen Euro an

Von Mauro Orru

DOW JONES--Vinci hat mit einem nicht genannten Finanzdienstleister eine Vereinbarung über den Rückkauf eigener Aktien im Wert von bis zu 600 Millionen Euro unterzeichnet.

Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern teilte mit, die Vereinbarung gelte für einen Zeitraum vom 6. Januar bis spätestens zum 25. März 2026.

