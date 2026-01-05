Vinci Aktie 1858040 / US9273201015
05.01.2026 18:24:42
Vinci kündigt Aktienrückkauf über 600 Millionen Euro an
Von Mauro Orru
DOW JONES--Vinci hat mit einem nicht genannten Finanzdienstleister eine Vereinbarung über den Rückkauf eigener Aktien im Wert von bis zu 600 Millionen Euro unterzeichnet.
Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern teilte mit, die Vereinbarung gelte für einen Zeitraum vom 6. Januar bis spätestens zum 25. März 2026.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/sha/ros
(END) Dow Jones Newswires
January 05, 2026 12:25 ET (17:25 GMT)
Nachrichten zu Vinci SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4th Sh
|
24.10.25
|VINCI-Aktie dennoch in Rot: VINCI steigert Umsatz in allen Sparten - Jahresprognose bestätigt (Dow Jones)
|
02.10.25