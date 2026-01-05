Vinci Aktie 1858040 / US9273201015
05.01.2026 20:11:00
VINCI kündigt Aktienrückkauf an: Aktie rückt in den Anlegerfokus
VINCI hat mit einem nicht genannten Finanzdienstleister eine Vereinbarung über den Rückkauf eigener Aktien im Wert von bis zu 600 Millionen Euro unterzeichnet.
Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
