Vereinbarung unterzeichnet 05.01.2026 20:11:00

VINCI kündigt Aktienrückkauf an: Aktie rückt in den Anlegerfokus

VINCI hat mit einem nicht genannten Finanzdienstleister eine Vereinbarung über den Rückkauf eigener Aktien im Wert von bis zu 600 Millionen Euro unterzeichnet.

Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern VINCI teilte mit, die Vereinbarung gelte für einen Zeitraum vom 6. Januar bis spätestens zum 25. März 2026.

DJG/DJN/sha/ros

DOW JONES

Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com