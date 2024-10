Vinci-Konsortium erhält Auftrag für den Ausbau der U-Bahn in Chicago

Von Michael Susin

PARIS (Dow Jones)--Ein Konsortium des Bau- und Infrastrukturkonzerns Vinci hat den Zuschlag für den Ausbau einer U-Bahn-Linie in Chicago im Wert von 2,78 Milliarden Dollar erhalten. Der Auftrag der Chicago Transit Authority umfasst die Planung und den Bau einer neun Kilometer langen Verlängerung der Hochbahnlinie "Red Line" sowie vier neuer Bahnhöfe in der Region Far South Side von Chicago, wie der französische Konzern mitteilte.

Die vorbereitenden Arbeiten beginnen 2025, die Inbetriebnahme der U-Bahn-Verlängerung ist für 2030 geplant.

Vinci Construction Grands Projets hält 40 Prozent des Konsortiums, die in Chicago ansässige Walsh Construction Co. die restlichen 60 Prozent.

