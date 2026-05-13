Vinci Aktie 1858040 / US9273201015
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13.05.2026 18:19:39
Vinci erhält Grossauftrag für britisches Bahnprojekt
Von Mauro Orru
DOW JONES--Vinci hat einen Grossauftrag aus Grossbritannien erhalten. Wie der französische Bau- und Infrastrukturkonzern mitteilte, soll er Anlagen für eine Hochgeschwindigkeits-Bahnlinie liefern, die West London mit Birmingham verbinden soll. Das Volumen des Vertrags, den das mit Aureos Rail paritätisch betriebene Joint Venture Taylor Woodrow erhalten hat, beträgt 856 Millionen Pfund.
Der Vertrag umfasst das Design, den Bau, den Test und die Kommissionierung eines Wartungsdepots für Züge des Projekts HS2 mit einem Wartungsgebäude, einer Zugwaschanlage, einem Gebäude zur automatischen Fahrzeuginspektion, Abstellgleisen und einem Testgleis.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/ros
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