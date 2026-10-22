VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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22.10.2026 20:20:36
VINCI-Aktie: Höherer Umsatz als gedacht – Konzern bekräftigt Jahreziele
Die Geschäfte mit Energielösungen sowie abseits des französischen Heimatmarktes haben dem Mischkonzern VINCI im dritten Quartal Rückenwind beschert.
Analysten hatten im Durchschnitt mit 20 Milliarden Euro etwas weniger auf dem Zettel. Für die ersten neun Monate des Jahres ergibt sich damit ein Umsatzanstieg um gut 3 Prozent auf knapp 56 Milliarden Euro. Ergebniszahlen nannte VINCI zum dritten Quartal wie in Frankreich üblich nicht. Die Jahresziele bestätigte der Bau- und Energiekonzern, der auch Flughäfen und Mautstrassen betreibt.
/mis/he
NANTERRE (awp international)
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