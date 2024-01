VINCI-Aktie gibt nach: VINCI sieht weniger Bedarf für revolvierende Kreditlinie - Umfang verringert

Der französische Baukonzern VINCI teilte am Mittwochabend mit, dass er beschlossen habe, den Betrag der Kreditlinie angesichts eines Anstiegs der verfügbaren Barmittel in den vergangenen Jahren zu senken. Die Kreditlinie dient der Finanzierung des allgemeinen Bedarfs und werde derzeit nicht in Anspruch genommen.

Die Laufzeit wurde bis Januar 2029 verlängert, mit zwei Verlängerungsoptionen für jeweils ein weiteres Jahr. Die Zahl der teilnehmenden Banken wurde von 21 auf 23 erhöht.

Nach Angaben des Unternehmens war die Transaktion weitgehend überzeichnet.

An der EURONEXT in Paris verliert die VINCI-Aktie am Donnerstag zeitweise 0,37 Prozent auf 114,64 Euro.

Von Adria Calatayud

PARIS (Dow Jones)