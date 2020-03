VINCI-Aktie gibt nach: VINCI erklärt Prognose 2020 angesichts Corona-Krise für nichtig

VINCI hat den Ausblick für 2020 wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf das Geschäft für nichtig erklärt.

"Es scheint, dass VINCI sein im Februar angekündigtes Ziel, im Jahr 2020 ein Umsatz- und Gewinnwachstum zu erreichen, nicht erreichen kann", teilte das französische Bau- und Infrastrukturunternehmen mit.

Im Geschäft mit Flughäfen will VINCI Kosten senken und Investitionen verschieben, nachdem die Passagierzahlen an Flughäfen drastisch gesunken sind. Im März sei das Passagieraufkommen in den ersten drei Wochen um etwa 40 Prozent gesunken, in den vergangenen Tagen hätte es sich weiter verschlechtert.

Im Geschäft mit Autobahnen habe VINCI erhöhte Verkehrsaufkommen im Februar festgestellt, seitdem hätte es sich aber bei den Städteverbindungen reduziert.

Bei der Auftragsvergabe seien einige Projekte auf Eis gelegt

Ausserhalb Frankreichs sei es möglich gewesen, in vielen Ländern gewisse Aktivität aufrechterhalten werden.

Insgesamt erwartet VINCI einen deutlichen Umsatzrückgang, wenn auch nur für eine begrenzte Zeit.

Der Konzern wird Schritte zur Anpassung der Ausgaben und zur Bewertung der zeitlichen Planung von Investitionen unternimmt. Das Unternehmen will "in der Lage sein, sich schnell zu erholen, sowohl bei den Verträgen als auch bei den Konzessionen", wenn die Krise unter Kontrolle ist.

VINCI teilte weiter mit, dass es über eine grosse Menge an Liquidität verfügt, mit einem verfügbaren Netto-Bargeldbestand von 6,5 Milliarden Euro Ende Februar. Darüber hinaus gebe es eine Kreditfazilität von 8 Milliarden Euro, die erst im November 2024 ausläuft.

Auf der Hauptversammlung am 9. April will das Unternehmen über die weitere Entwicklung berichten.

In Paris steht die VINCI-Aktie am Montagmittag 6,68 Prozent tiefer bei 65,12 Euro.

PARIS (Dow Jones)