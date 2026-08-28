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28.08.2026 11:14:49

Vinci Airports verzeichnet im Juli moderates Passagierwachstum

VINCI
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Das Passagieraufkommen an den von Vinci Airports betriebenen Flughäfen ist im Juli um 0,4 Prozent gestiegen, wie der Baukonzern mitteilte. Nach den ersten sieben Monaten des Jahres liege das Plus bei durchschnittlich 0,1 Prozent. Kräftige Zuwächse habe es in Ungarn (plus 16 Prozent) gegeben, deutliche Rückgänge in Kambodscha (minus 20 Prozent) und den USA (minus 14 Prozent).Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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