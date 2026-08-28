VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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28.08.2026 11:14:49
Vinci Airports verzeichnet im Juli moderates Passagierwachstum
Vinci Airports betriebenen Flughäfen ist im Juli um 0,4 Prozent gestiegen, wie der Baukonzern mitteilte. Nach den ersten sieben Monaten des Jahres liege das Plus bei durchschnittlich 0,1 Prozent. Kräftige Zuwächse habe es in Ungarn (plus 16 Prozent) gegeben, deutliche Rückgänge in Kambodscha (minus 20 Prozent) und den USA (minus 14 Prozent).Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!