|
19.08.2026 16:57:36
Vincenz-Prozess: Ex-Raiffeisen-Chef fordert Freispruch vor Zürcher Obergericht
Zürich (awp/sda) - Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz hat am Zürcher Obergericht einen Freispruch gefordert. Der Prozess dauerte acht Tage. Bis ein Urteil gefällt ist, dürfte es noch lange dauern.
"Ich habe die Raiffeisen und die Aduno nie, nie schädigen wollen", sagte Vincenz am Mittwoch in einem knappen Schlusswort. Dessen Geschäftspartner Beat Stocker holte etwas weiter aus, sagte aber auch, dass er nie eine der Firmen habe schädigen wollen. Zwei weitere Beschuldigte verzichteten auf ein Schlusswort, ein dritter bezeichnete sich als unschuldig.
In ausführlichen Plädoyers hatten die Anwälte der Beschuldigten in den letzten Tagen Freisprüche gefordert. Für Vincenz und Stocker verlangte der Staatsanwalt Freiheitsstrafen von je 6 Jahren.
Auf ein Urteil müssen die Beteiligten noch länger warten. Der Richter sprach am Mittwoch von "mehreren Wochen", bis dieses öffentlich verkündigt wird.
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI freundlich -- DAX leichter -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt sind kleine Gewinne zu sehen. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.