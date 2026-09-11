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11.09.2026 06:37:00

Vince öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vince hat am 10.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0.80 USD. Im letzten Jahr hatte Vince einen Gewinn von 0.930 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 81.8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vince 73.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’630.20 13.95 S6CB3U
Short 15’166.99 8.98 SMYBKU
SMI-Kurs: 13’814.78 11.09.2026 11:55:38
Long 13’200.00 19.08 S8BFJU
Long 12’918.34 13.74 SI7B8U
Long 12’372.63 8.92 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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