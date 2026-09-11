Vince öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vince hat am 10.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0.80 USD. Im letzten Jahr hatte Vince einen Gewinn von 0.930 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 81.8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vince 73.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch