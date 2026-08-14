Vinaditya Trading gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Vinaditya Trading gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.14 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1.640 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Vinaditya Trading 1.20 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18.37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.01 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch