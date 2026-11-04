Vina Concha y Toro: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Vina Concha y Toro hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 29.21 CLP präsentiert. Im Vorjahr hatten 27.34 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 245.61 Milliarden CLP – eine Minderung von 2.16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 251.02 Milliarden CLP eingefahren.

Redaktion finanzen.ch