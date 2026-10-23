Vimian Group Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vimian Group Registered veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.19 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.140 SEK erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Vimian Group Registered mit einem Umsatz von insgesamt 1.34 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.16 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 15.16 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch