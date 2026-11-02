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02.11.2026 06:37:01
Vilniaus Baldai AB stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Vilniaus Baldai AB lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0.03 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.100 EUR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32.8 Millionen EUR – ein Plus von 16.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vilniaus Baldai AB 28.0 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0.200 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1.14 EUR erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Vilniaus Baldai AB im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6.50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 110.99 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 104.22 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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