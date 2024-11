Villeroy de Galhau: Trumps Agenda könnte Wachstum weltweit mindern

DOW JONES--Das wirtschaftspolitische Programm des gewählten US-Präsidenten Donald Trump könnte nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau die Inflation in die USA zurückbringen und das Wirtschaftswachstum weltweit beeinträchtigen. "Das Programm birgt die Gefahr, dass die Inflation in die USA zurückkehrt", sagte Villeroy dem Radiosender France Inter, wie Reuters berichtet. "Es besteht die Gefahr, dass das Wachstum weltweit etwas sinkt. Es bleibt abzuwarten, ob der Rückgang in den USA, in China oder in Europa stärker zu spüren sein wird."

Die von Trump geplanten protektionistischen Massnahmen, darunter ein einheitlicher Einfuhrzoll von 10 Prozent, würden sich nach Villeroys Aussage vor allem auf die US-Verbraucher in Form einer geringeren Kaufkraft auswirken. "Protektionismus bedeutet fast immer eine geringere Kaufkraft für die Verbraucher", sagte er.

