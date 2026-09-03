Villars Holding erzielt weniger Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr

Freiburg (awp) - Das Immobilienverwaltungs- und Detailhandelsunternehmen Villars hat im ersten Halbjahr 2026 weniger umgesetzt. Insbesondere im Detailhandel und in der Gastronomie nahm die Gruppe weniger Geld ein. Unter dem Strich resultierte ein klarer Gewinnrückgang.

Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Prozent auf 29,5 Millionen Franken, wie Villars am Donnerstagabend mitteilte. Der Betriebsgewinn EBIT rutschte um ein Fünftel auf 1,43 Millionen ab und der Reingewinn halbierte sich auf 0,72 Millionen.

Aufgeteilt auf die verschiedenen Bereiche fiel der Umsatz bei der Kaffebar-Tochter Pause-Café um 3,8 Prozent auf noch 4,3 Millionen. Belastet wurde die Entwicklung auch durch die Schliessung von Standorten in Vevey und Marly. Auf vergleichbarer Basis ging der Umsatz um 1,6 Prozent zurück, wie es hiess.

Im Detailhandel sanken die Einnahmen an den Restoshop-Tankstellen um 1,1 Prozent auf 20,1 Millionen Franken, wobei der Anstieg im Verkauf von Kraftstoffen das Minus etwas eingrenzte. Die Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie Suard verzeichnete einen Umsatzrückgang von 3,4 Prozent auf 5,3 Millionen.

Mit Blick auf das laufende Jahr rechnet die Villars-Gruppe neu mit einem Umsatzminus, nachdem zunächst noch ein Wachstum erwartet worden war. Und auch im Ergebnis sei mit einem Rückgang zu rechnen. Um diesen einzudämmen, hat Villars etwa in den Bäckerei- und Gastrobetrieben Sparmassnahmen eingeleitet.

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