Villars-Aktie im Plus: Mehr Gewinn im ersten Halbjahr 2024

Auch im Gesamtjahr dürfte es ähnlich aussehen.

Konkret sanken die Verkäufe im ersten Semester im Jahresvergleich um 4,7 Prozent auf 32,1 Millionen Franken, wie dem am Donnerstagabend publizierten Halbjahresbericht zu entnehmen ist. Der Rückgang liege vor allem an der Schliessung der Tankstelle in Grauholz. Zudem wurde ein Betrieb von Pause-Café in La Chaux-de-Fonds Ende April 2024 geschlossen, um die Rentabilität und Produktivität zu erhöhen. Bis Ende Jahr sollen zudem noch zwei weitere Betreibe geschlossen werden.

Das Betriebsergebnis auf Stufe EBIT konnte von Villars mit 1,4 Millionen Franken in etwa auf Vorjahresniveau gehalten werden (-0,1%). Beim Reingewinn stand dagegen ein klares Plus von 32 Prozent auf 1,5 Millionen Franken, was vor allem auf deutlich geringere Steuerzahlungen zurückzuführen ist.

Im laufenden Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen mit weiterhin sinkenden Umsätzen. Jedoch soll der Jahresgewinn wegen sinkender Betriebskosten und durch eine Unterstützung des Immobiliensektors höher ausfallen.

Die Villars-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,86 Prozent höher bei 585,00 Franken.

Freiburg (awp)