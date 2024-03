Villars-Aktie: CEO Michael Albrecht verlässt Unternehmen

CEO Michael Albrecht wird das Unternehmen Villars per Ende März 2024, also per sofort, verlassen.

Der Verwaltungsrat und Albrecht hätten gemeinsam beschlossen, Albrecht zum 31. März 2024 von seinen beruflichen Verpflichtungen zu entbinden, teilte das in den Bereichen Einzelhandel, Gastronomie und Immobilien tätige Unternehmen am Freitag mit. Für seine neuen Projekte wünsche ihm das Unternehmen viel Erfolg.

Ab dem 1. April wird die Generaldirektion gemeinsam ad interim von Verwaltungsrätin Valérie Stephan und vom VR-Präsidenten Patrick Krauskopf übernommen.

cf/tp

Fribourg (awp)