Village Vanguard zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Village Vanguard hat am 13.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.38 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Village Vanguard 21.39 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 5.26 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 7.06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Village Vanguard 5.66 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch